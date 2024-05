La storia del capitano pilota Mario Ciancarella in un libro curato e pubblicato dall’editore palermitano Guido Farinella

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La casa editrice Pigreco Edizioni comunica che la biografia: “Si Può Si Deve – L’ufficiale democratico che ha sfidato l’infedeltà di Stato” storia del capitano pilota Mario Ciancarella, curata e pubblicata dall’editore palermitano Guido Farinella, dopo essere stata rifiutata dalle grandi case editrici italiane è nella Selezione Ufficiale del Premio Viareggio Repaci 2024. A contendersi il premio più prestigioso per la saggistica italiana saranno 20 saggi tra gli oltre 2000 pubblicati nel 2023. Come dice il noto giurista Giovanni Maria Flick che firma la prefazione: «Il libro non racconta soltanto una drammatica storia personale, è una denuncia finora gridata nel deserto, che dovrebbe turbare e interessare tutti». La sentenza definitiva che ha accertato la falsità del provvedimento, dopo anni di discredito, restituisce al capitano Mario Ciancarella credibilità e pubblica dignità. Così scrive Giovanni Maria Flick: (...) posso solo rendere omaggio alla sua dignità di uomo e di ufficiale, e alla forza d’animo con cui ha cercato di difenderla, riuscendovi. È la storia di un golpe italiano che nessuno ha mai raccontato. La radiazione del Capitano pilota Mario Ciancarella fu perpetrata con una grave violazione delle funzioni della più alta carica dello Stato, che denotava disprezzo della Costituzione e della Repubblica Italiana. La carriera di ufficiale dell’Aeronautica militare del capitano pilota Mario Ciancarella si chiuse esattamente 40 anni fa, con un falso decreto di “rimozione”.

L’obiettivo era quello di impedire la ricerca della verità, per la quale il Capitano Ciancarella era impegnato all’interno dell’Arma, sulle stragi di Ustica (abbattimento del DC-9 Itavia) e del Monte Serra (lo schianto del C-130 Hercules con 44 cadetti dell’Accademia navale di Livorno). La biografia dell'ufficiale Mario Ciancarella solleva dubbi inquietanti, pone domande serie, drammatiche; fa emergere contraddizioni e scenari preoccupanti. Questo libro-verità forte nei contenuti, incalzante nel susseguirsi dei fatti, che ti prende alla gola, ben svela di che lagrime grondi e di che sangue il potere politico-militare.