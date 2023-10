L'impegno e il sacrificio del generale Dalla Chiesa in un libro dedicato ai più piccoli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Continuare, a tutti i livelli, a mantenere alto l'impegno per costruire e fare crescere una speranza viva frutto di azioni concrete per il bene comune". A dirlo è stato il procuratore di Marsala, Fernando Asaro, intervenuto alla presentazione del libro per bambini "Carlo Alberto dalla Chiesa il papà dei carabinieri" di Maristella Panepinto, edito da Navarra.

Si tratta del primo volume per bambini dedicato alla storia del generale dei carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre 1982 a Palermo. L'incontro è avvenuto nell'auditorium del Gonzaga Campus. Dopo il saluto del vicedirettore generale, Maria Elena Poderati, si è avviato un confronto con i bambini delle classi quarte e quinte della scuola primaria e grade 5 dell’International school.

“Il questo libro, dedicato ai più giovani, mi rivedo io perchè, nel 1982, ero studente in questa scuola - ha detto il procuratore Asaro - ricordo molto bene quando il generale Dalla Chiesa venne a fare, nel maggio del 1982, una visita a noi giovanissimi studenti. Il messaggio ancora attualissimo è quello di una bella e sana presenza dello Stato. Una presenza che era forte perché credeva nei valori più alti. Oggi come ieri, dobbiamo impegnarci per essere costruttori e portatori di una speranza viva attraverso l'impegno concreto di ogni giorno. La buona sinergia tra famiglie e scuola può essere significativa per rafforzare l'idea che il bene e l'interesse comune deve essere sempre prevalente rispetto al male".

Negli anni sono stati diversi i risultati raggiunti nella lotta alla mafia: "Oggi si sono fatti diversi passi avanti rispetto a 40 anni fa – ha continuato - e ricordo la nascita del movimento Addiopizzo come primo esempio significativo di forza sociale. Ricordiamoci che, fronteggiare la mafia non è solo compito delle forze dell'ordine e dei magistrati ma deve essere l'impegno di tutti noi come società civile".

Per l'occasione è intervenuto pure il comandante provinciale dei carabinieri di Palermo, Luciano Magrini: "Nel 1982 non era così usuale che un prefetto o generale dell'arma andasse a fare visita ad una scuola - ha sottolineato - per trovare un uditorio così attento come questo. Il generale Dalla Chiesa era però giustamente un visionario che riusciva ad anticipare i tempi e prevedere i fenomeni. Perfettamente cosciente dei rischi che andava a correre, ha quindi accettato la sfida perché credeva molto nei valori dello Stato da trasmettere anche ai più piccoli. La mafia non è del tutto estirpata perché, purtroppo, si rigenera. Solo insieme possiamo diventare una forza sociale forte in grado di fronteggiare sempre di più ogni forma di male e di criminalità organizzata".

"Anche io sono entrata a fare parte della famiglia dell'Arma dopo avere sposato mio marito che è un ufficiale dei carabinieri – spiega l'autrice del libro - e circa un anno fa ho avuto la possibilità di conoscere Simona Dalla Chiesa che mi ha detto che non esisteva un libro per bambini dedicato alla storia di suo padre. Da quel momento in me è nata l'idea di scrivere questo libro. Il messaggio che si cerca di fare passare è che il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa non è stato tanto un eroe che ha lottato la criminalità quanto piuttosto la figura di un uomo perbene che ha fatto il suo dovere di padre e uomo dello Stato. Con la sua morte è riuscito a gettare tanti semi di speranza in Sicilia e nell'Italia intera".

Tra le domande formulate, una bambina ha chiesto quale sia la ricompensa per chi sta dalla parte del bene. “Penso che la speranza vada costruita e portata avanti ogni giorno con il diverso impegno di tutti - ha risposto Panepinto - e che i mafiosi che hanno sparso tanto sangue a Palermo, in Sicilia e nel resto d'Italia, hanno firmato la loro condanna. Proprio dalle morti di Dalla Chiesa, Falcone, Borsellino, Livatino, padre Puglisi e tanti altri, si sono mosse le coscienze civili che hanno portato tanta gente comune a scegliere concretamente di stare dalla parte del bene, lottando contro ogni male. Possiamo dire, quindi, che nonostante tutte queste morti la speranza ha vinto e continua a camminare con tutti noi".