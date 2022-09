Testi scolastici, mercatini dell'usato in alcuni istituti per combattere l'aumento dei prezzi

Tra bollette e costo del carburante sono giorni davvero duri per le famiglie che, in questi giorni, si trovano anche a dover fare i conti con l'acquisto dei libri di testo. Come rilevato da un monitoraggio di Federconsumatori Palermo, serviranno mediamente oltre 300 euro (con punte di ben 422). I giovani allora non restano a guardare e hanno deciso di mettere in piedi dei mercatini del libro usato in diverse scuole della città.

Gli istituti dove si può acquistare il materiale didattico, ogni giorno dalle 9 alle 12, sono lo scientifico Albert Einsten e l'Ernesto Basile, il liceo classico Umberto I e l'istituto commerciale Pio La Torre. Sarà possibile vendere i libri che gli studenti non usano più e acquistare quelli che servono a metà prezzo. Ad organizzare l'iniziativa, chiamata non a caso "Sparagnamo", sono i Collettivi autonomi delle scuole citate, che fanno parte del Coordinamento studenti palermitani, e che montano banchetti e striscioni, oltre a raccogliere e catalogare i libri.

"Da studenti raramente ci occupiamo di acquistare direttamente i libri e di conseguenza non abbiamo idea del dispendio economico che essi portano alle nostre famiglie. Centinaia di euro ogni anno. Il mercatino serve anche a questo, responsabilizzare gli studenti e trovare una soluzione nell'autorganizzazione, nello scambio", spiega Giorgio Caruso del Collettivo autonomo Einstein.

Ma c'è anche un elemento "green", come spiega Nicoletta Sanfratello del Collettivo autonomo Umberto I: "Il mercatino del libro usato è importante anche per far rivivere i nostri libri, che altrimenti verrebbero abbandonati in vecchi scatoloni e aiuta l'ambiente favorendo il riciclo e riducendo lo spreco di carta". Proprio la penuria di carta e cartone, come aveva messo in evidenza Federconsumatori, rischia peraltro di provocare ritardi nel rifornimento delle librerie.

Per acquistare o vendere i libri di testo e/o chiedere più informazioni è possibile contattare le pagine social dei collettivi.