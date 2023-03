Monreale, tornano a casa i libri del XVI secolo rubati ed esposti al Getty di Los Angeles

I carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale, guidati dal comandante Gianluigi Marmora, hanno restituito 61 cinquecentine rubate a Giuseppe Ruggirello, direttore della biblioteca "Ludovico II De Torres" di Monreale. I libri, di grande valore storico risalenti al XVI secolo erano stati esposti al "Getty Research Institute", ignaro della loro provenienza illecita. La consegna è avvenuta oggi al palazzo arcivescovile della città normanna.

L’esito positivo dell’attività d’indagine, spiegano i Carabinieri Tpc, "è il frutto del coordinamento della Procura di Palermo e della costante collaborazione esistente tra il Nucleo Carabinieri Tpc di Palermo e i responsabili della biblioteca 'Ludovico II De Torres' di Monreale. Le 61 cinquecentine, oggetto di furto avvenuto negli anni ’80 all’interno della biblioteca, sono state individuate dai carabinieri sul sito web del 'Getty Research Institute', durante il monitoraggio quotidiano dei siti internet".

"Gli ulteriori approfondimenti, sviluppati mediante la collaborazione dell’Arma territoriale - continuano i carabinieri Tpc - certificavano che l’Ufficio Esportazione delle antichità e degli oggetti d'arte della Sicilia della locale Soprintendenza non aveva mai rilasciato alcuna autorizzazione per l’esportazione dei beni librari". In seguito alla rogatoria internazionale avanzata dalla Procura della Repubblica di Palermo, i responsabili del 'Getty Museum' di Los Angeles hanno riconosciuto la validità della rivendicazione, restituendo i beni di loro spontanea volontà, nell’ambito di una collaborazione ormai decennale con i carabinieri dell'arte.