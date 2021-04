VIDEO | Sconti di pena per i mafiosi, l'urlo di Agostino: "A me chi lo toglie il 41bis?"

Al Teatro Massimo il sit in dei familiari di vittime di mafia e associazioni contro le ultime decisioni prese da Cedu e Corte Costituzionale in materia di ergastolo ostativo e collaboratori di giustizia. In discussione ci sarebbe una possibile apertura alla libertà condizionale anche per gli stragisti