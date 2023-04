Il corteo e gli eventi dell'Anpi per celebrare il 25 aprile e i 78 anni della Liberazione

Il 25 aprile, a 78 anni dalla Liberazione, come ogni anno l'Anpi (Associazione nazionale partigiani d'Italia) organizza una serie di eventi e manifestazioni per commemorare l'anniversario e offrire spunti di riflessione sui valori antifascisti alla base della nostra Costituzione, ma anche - alla luce del conflitto in Ucraina - sul tema della pace.

Alle 9.30 di martedì prossimo, al Parco Piersanti Mattarella (Giardino Inglese), come da tradizione, saranno deposte delle corone di alloro sulla lapide che ricorda i fatti di Cefalonia e al cippo di Pompeo Colajanni, il comandante Barbato della Resistenza, liberatore di Torino. Alle 10 partirà poi un corteo diretto al Teatro Massimo, dove sono previsti alcuni interventi e la presenza della Polifonica della polizia municipale.

Altri eventi sono in programma nel pomeriggio ai Cantieri culturali della Zisa (via Paolo Gili, 4). Alle 16, l'Istituto Gramsci organizza un convegno dal tema "Costituzione, pace e informazione", moderato dal presidente dell'ente, Salvatore Nicosia, durante il quale interverranno il giornalista inviato di guerra Alberto Negri (in collegamento), il giornalista ecopacifista Antonio Mazzeo, Daniela Dioguardi del presidio Donne per la pace, Domenico Gallo, presidente onorario aggiunto della Cassazione, Mario Ridulfo, segretario generale della Camera del lavoro di Palermo.

Alle 17, a cura dell'Arci Tavola Tonda "ConFormazioni per l'Iran", un dialogo con Hana Namdari e Masoumeh Jalalieh, e alla stessa ora "Video Archivio Anpi" di Cre.Zy Plus. Alle 18 allo Spazio Marceau "Cerchio ritmico" a cura di Barbara Crescimanno. Alle 18.30 allo Spazio Opena Dj set con concerti live di Famiglia del Sud, Esdra e PachaKama e la Tribù. Al Teatro Ditirammu "Storie di Agnese", spettacolo con Alessandra Cassina e Rossella Letizia. Infine, alle 19.30, "B_or der", a cura del circolo Arci Tavola Tonda, una coreografia di Masoumeh Jalalieh.