Festa della Liberazione, corone d'alloro per ricordare i partigiani e la Resistenza

Sono iniziate alle 9.30 le manifestazioni organizzate dall'Anpi (Associazione nazionale partigiani d'Italia) per commemorare il 25 aprile e la Liberazione del nostro Paese dal nazifascismo. Il primo evento in programma, come da tradizione, è stata la cerimonia al Parco Piersanti Mattarella (già Giardino Inglese), alla quale hanno partecipato i vertici delle forze armate, delle forze di polizia territoriali, delle delegazioni dell'Anpi e delle associazioni combattentistiche e d'Arma, oltre che numerosi cittadini.

Sono state deposte corone di alloro vicino ai cippi commemorativi dei Martiri siciliani della Divisione Acqui e del comandante partigiano Pompeo Colajanni dal prefetto Maria Teresa Cucinotta e dal sindaco Roberto Lagalla.