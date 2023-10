Liberato il gatto rimasto incastrato da quattro giorni allo Steri. I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio dopo aver ricevuto l'autorizzazione dalla sovrintendenza dei Beni culturali e del rettore dell'Università, ente quest'ultimo proprietario di Palazzo Chiaramonte.

I vigili del fuoco hanno tagliato l'antica grata e hanno soccorso il micio che, comunque, non era in pericolo di vita e poteva muoversi nello spazio fra il muro e le sbarre. A segnalare la disavventura capitata al gatto era stata una lettrice di PalermoToday che, assieme ad altre persone, in questi giorni gli aveva dato da mangiare attraverso le grate dello Steri.

Un edificio storico, sede del rettorato, sotto la tutela della sovrintendenza dei Beni culturali. Motivo per cui, prima d'intervenire, i vigili del fuoco hanno dovuto chiedere l'autorizzazione ai due enti. Della sorte del gattino si era interessato anche l'assessorato comunale al Benessere animale.