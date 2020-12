Anche Isola delle Femmine solidale con i pescatori di Mazara, striscioni appesi al Palazzo comunale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Liberate i pescatori di Mazara “#pescatoriliberi": è questa la frase che, da questa mattina, campeggia sullo striscione affisso in uno dei balconi del Palazzo Comunale di Isola delle Femmine. L’iniziativa è dell’amministrazione comunale e di Walter Bertucci Presidente della cooperativa di pescatori Isola Pesca, che hanno voluto così esprimere, a nome della cittadinanza, la loro solidarietà in favore dei 18 pescatori di Mazara del Vallo, rapiti in Libia e trattenuti nel porto di Bengasi, e vicinanza alle loro famiglie, nonché richiamare l’attenzione del governo per una soluzione diplomatica del caso.

