Carini, per 300 studenti del liceo Mursia al via le lezioni nella nuova sede in centro

Iniziate le lezioni nella nuova sede del liceo Mursia, in via Renda, in centro storico a Carini. Il via ieri dopo una piccola cerimonia officiata da don Angelo Inzerillo e dall’arciprete Don Giacomo Sgroi, alla quale hanno partecipato la preside Calafiore, l’assessore Bortiglio, gli studenti e il corpo docenti. Sono 300 i ragazzi che ogni giorno frequenteranno i locali dell'ex collegio di Maria Addolorata, presi in affitto dalla Città metropolitana e consegnati alla scuola.

"Si tratta - commenta il sindaco Monteleone - di uno degli incantevoli luoghi storico-architettonici di Carini e delle zone limitrofe. La nuova sede del liceo è una scelta precisa, che risponde all’urgenza di rivitalizzare il centro urbano di Carini, la piazza, il Corso Umberto. A tutti, studenti, corpo docenti, dirigenti del liceo Mursia sono diretti - prosegue - gli auguri di tutta l’Amministrazione comunale di Carini. Un ringraziamento anche alla Città metropolitana che ha sostenuto e condiviso il progetto".

Per raggiungere via Renda, gli studenti potranno utilizzare il bus navetta. "Facciamo appello a loro - conclude il sindaco - per incentivarne l’utilizzo. Per entrare a scuola ogni giorno è inutile e dannoso arrivare con la macchina fin sotto le mura del collegio".