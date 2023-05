Centro studi Cedifop, al via le lezioni del corso gratuito di formazione per operatore tecnico subacqueo-inshore diver

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Presso la sede del Centro Studi Cedifop – Formazione professionale di subacquea industriale, avranno inizio domani al porto di Palermo le lezioni del corso per “Operatore Tecnico Subacqueo – Inshore Diver”. Il corso è finanziato dall’Assessorato Agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione siciliana e avrà una durata di 625 ore. L’intervento consentirà agli allievi che avranno superato gli esami finali e conseguito la qualifica, di iscriversi al “Registro dei sommozzatori in servizio locale” (in qualità di “Operatori Tecnici Subacquei"), presso una Capitaneria di porto in Italia.

I giovani sub potranno inoltre chiedere l’iscrizione, sempre presso una Capitaneria di Porto, al registro della pesca professionale in qualità di OTS/pescatore subacqueo professionale e ottenere, inoltre, l’inserimento nel “Repertorio Telematico della Subacquea Industriale”, intrattenuto presso il Dipartimento regionale del Lavoro, per il livello di qualificazione “Inshore”, ufficio al quale sono state recentemente affidate le competenze dei corsi in ambito di subacquea industriale. Nei giorni scorsi, infine, il Segretariato della Difesa della Marina Militare ha inoltrato all’ente, diretto dal greco Manos Kouvakis, la richiesta di una visita al porto di Palermo presso la strutture di Molo Sammuzzo già programmata per il prossimo 6 giugno con l’intento di importanti iniziative a vantaggio dei tanti giovani che già da domani si apprestano a frequentare i corsi del Centro Studi Cedifop.