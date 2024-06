Gallerie, viadotti e cantieri: i futuri ingegneri palermitani a lezione con i tecnici dell'Anas

I tecnici dell'Anas salgono in cattedra e spiegano i trucchi del mestiere agli ingegneri del domani. Una rappresentanza di studenti del corso di laurea magistrale in Ingegneria civile dell'Università degli Studi di Palermo, provenienti da diverse province siciliane, ha visitato alcuni cantieri presenti sulla strada statale 640 Agrigento-Caltanissetta, conosciuta anche come "Strada degli Scrittori".

Accompagnati dal docente Davide Lo Presti, i futuri ingegneri hanno seguìto con interesse le spiegazioni fornite dall’ingegnere Giuseppe Salvia, della struttura territoriale di Anas in Sicilia, nonché coordinatore dell'alta sorveglianza dei cantieri che hanno catturato l’attenzione dei laureandi. Le opere visita e studiate sono state la galleria "Caltanissetta", il viadotto "Salso" e il ponte "San Giuliano".

Non è mancato spazio per le domande degli studenti alle quali l’ingegnere Salvia, coadiuvato dal collega dell' Anas Francesco Bruccoleri, ha risposto.

Nel gruppo di studenti, in rappresentanza di Unipa, era presente anche qualche ragazzo proveniente dai progetti di interscambio con l'estero, e per questa ragione le informazioni sono state fornite sia in italiano che in inglese.