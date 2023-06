VIDEO | Il cuore degli imprenditori, Antonio Cancascì regala una giornata a Ficuzza ai bimbi di una comunità

Un giorno immerso nel verde con i piccoli ospiti della cooperativa "I cangurini e la gabbianella", che dà accoglienza a bambini senza famiglia. L'appello ai colleghi: "Date una mano chi è in difficoltà, per me è come se fossero tutti miei figli"