Lavori allo stadio, già dalla prossima partita in casa saranno in funzione i nuovi lettori ottici ai tornelli

Buone notizie per i tifosi del Palermo: per la prossima partita casalinga dei rosanero, in programma sabato 17 febbraio alle ore 16.15, i lettori ottici dei tornelli di ingresso dovrebbero essere pienamente funzionanti. L’installazione dei nuovi apparecchi, che potranno "leggere" sia i Qr code dagli smartphone che i codici a barre dei ticket cartacei, è in fase di svolgimento da settimane e l’obiettivo del Comune è quello di ultimare le operazioni entro il prossimo match contro il Como.

Una situazione che, nelle scorse settimane, aveva creato ai tifosi non pochi disagi e ritardi. La folla si accalcava ai tornelli e smaltire le file era diventato notevolmente complicato. Il Comune ha definito l’acquisto dei 46 nuovi lettori ottici per i tornelli di ingresso, attingendo dal Fondo di riserva previsto nel Bilancio di previsione comunale 2023/2025.

Con delibera di Giunta n. 326 del 27 ottobre 2023, infatti, è stato approvato un prelevamento da detto fondo, acquistando due nuovi lettori ottici per ciascun tornello, dietro pagamento della complessiva somma di euro 167.933 euro. "Il club di viale del Fante ha anticipato le somme per i lavori - fanno sapere dal Comune - ma per queste cifre non si andrà a compensazione con il canone di locazione: le somme verranno interamente pagate successivamente da Palazzo delle Aquile".

Lunedì scorso è iniziata, a opera della società fornitrice di tali lettori ottici, la Zucchetti spa, l’installazione dei nuovi sistemi di accesso elettronico. Secondo quello che filtra la quasi totalità delle nuove apparecchiature sarà già installata entro la prossima settimana. Dal Comune filtra, comunque, ottimismo per il completamento delle operazioni per la gara del prossimo 17 febbraio.