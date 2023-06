Dalla Lettonia a Palermo: delegazione di Riga visita l'università

Dalla Lettonia a Palermo. L'Università degli Studi del capoluogo siciliano ha ospitato una delegazione della Riga Technical University nell'ambito di una visita studio finanziata con fondi Erasmus+ dedicati alla mobilità del personale tecnico-amministrativo delle Università europee.

La delegazione, composta dalla responsabile del Research Project Department, Sandra Vasi?evska, e dalla Eu Senior Project Manager, Inga Raginska, ha incontrato il dirigente e i funzionari dell’Area ricerca e trasferimento tecnologico UniPa per discutere di progettazione su fondi nazionali ed europei, di promozione e comunicazione della ricerca, di supporto alla mobilità internazionale dei ricercatori, di buone pratiche all’interno dell’Alleanza Forthem e della rete italiana dei research managers and administrators.

Il team lettone ha presentato le politiche di fund raising e le strategie per la ricerca della Riga Technical University e il proprio portafoglio progettuale al fine di individuare possibili sinergie con i team di ricerca di UniPa per future iniziative congiunte.

La delegazione è stata ricevuta dal professor Giorgio Micale, delegato del Rettore allo sviluppo della progettualità in ambito europeo, e ha visitato la struttura di ‘Oasi UniPa – Open administration supporting innovation’ - per approfondire le metodologie di governance, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei progetti Pnrr, il settore Internazionalizzazione - in particolare gli uffici che si occupano di cooperazione e reti, progetti e finanziamenti per un confronto su percorsi di supporto alla progettualità e uno scambio di esperienze su attività e procedure amministrative, e il complesso monumentale dello Steri.