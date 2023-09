La differenziata in strada è un flop totale: arriva il "porta a porta" da Borgo Nuovo a Mondello

I dati sulla raccolta differenziata di prossimità, progetto avviato a Borgo Nuovo e al Cep nel 2017, sono impietosi. E allora Comune e Rap si giocano la carta "porta a porta". Già a regime in buona parte della città da tempo, il sistema del bidone carrellato sotto casa - che sostituisce il vecchio cassonetto o la campana in strada - sarà esportato anche in diversi quartieri di periferia e nelle borgate marinare. Lo sanno già migliaia di famiglie alle quali in questi giorni sono state recapitate le lettere che annunciano l'avvio della nuova modalità di raccolta a Borgo Nuovo, Cruillas-San Giovanni Apostolo, Resuttana-San Lorenzo, Tommaso Natale-Sferracavallo, Partanna-Mondello, Pallavicino, Montepellegrino, Arenella-Vergine Maria. Saranno coinvolti oltre 180 mila cittadini.

La lettera di Rap e Comune sul "porta a porta"

Nella missiva firmata da Giuseppe Todaro, presidente di Rap, Andrea Mineo, assessore alle Politiche ambientali e dal sindaco Roberto Lagalla vengono date alcune informazioni sul progetto. "Nei prossimi giorni - si legge - il personale della ditta Seden srl provvederà a consegnarti, in comodato d'uso, i contenitori per l'esposizione delle frazioni organico, carta e cartone, vetro e residuo non riciclabile, unitamente ai sacchi trasparenti per la raccolta congiunta della plastica e del metallo, che dovrai utilizzare alla data di avvio del servizio".

Non si fa però riferimento al periodo in cui si partirà col nuovo sistema. Considerando, comunque, la fase preliminare che comprende la parte comunicativa e informativa, la consegna dei materiali alle utenze domestiche e alle attività commerciali, non se ne parlerà prima dell'inizio del nuovo anno. Va infatti messo in conto che anche la Rap è in attesa dei 177 mezzi, che serviranno a svuotare i carrellati edificio per edificio.

Il cronoprogramma e i quartieri coinvolti

Da questa settimana, secondo quanto fa sapere la Rap, inizierà la distribuzione dei kit in base al seguente calendario: 1^ zona Tommaso Natale-Sferracavallo; 2^ zona Partanna-Mondello; 3^ zona Arenella – Vergine Maria; 4^ zona Montepellegrino; 5^ zona Borgo Nuovo; 6^ zona Cruillas-San Giovanni Apostolo (Cep); 7^ zona Resuttana-San Lorenzo; 8^ zona Pallavicino.

Dal 9 ottobre sarà attivato un front-office in via Calcante, al civico 14, per il ritiro dei kit da parte delle utenze che non risultano raggiungibili, presso il proprio domicilio o condominio, durante la prima distribuzione l'attività preliminare.

I dati sulla raccolta differenziata

Nella lettera di Rap e Comune viene annotato anche che "organico, cartone e vetro compongono circa il 60% dei rifiuti giornalmente prodotti". Dato questo che cozza clamorosamente con i numeri relativi alla raccolta differenziata di prossimità che da 6 anni viene effettuata al Cep e a Borgo Nuovo. Dalle ultime cifre, quelle relative ai mesi da gennaio ad agosto 2023, infatti, emerge che in questi due quartieri la separazione dei rifiuti è praticamente inesistente, col 98% della spazzatura che finisce nella frazione dell'indifferenziato, quindi non riciclabile. Irrisorie le quote delle altre frazioni: l'organico è allo 0,9%, il vetro allo 0,5%, plastica e metalli allo 0,5%, carta e cartone a zero. D'altronde basta farsi un giro tra le strade dei due rioni che si trovano sotto Monte Cuccio per notare come i contenitori della raccolta di prossimità siano ormai utilizzati come normali cassonetti. E che sono pochissimi gli utenti che depositano bottiglie, lattine e altri materiali in maniera corretta.

Leggermente diversi anche se non ottimali i dati, sempre del periodo gennaio-agosto 2023, che riguardano la raccolta "porta a porta" già attiva con i progetti Differenzia 1 e Differenzia 2. Per Differenzia 1 che coinvolge i residenti dell'intero perimetro si estende tra zona nord della città (via Belgio; via Praga), est (viale del Fante; via Puglisi; via Campolo), sud (via Amari; via Dante; via Malaspina; via Aurispa; via Parisio), ovest (asse viale Regione Siciliana) si ha: indifferenziato al 39,7%, vetro al 10%, plastica-metalli al 8,3%, organico al 32,6%, carta e cartone al 9,4%. Per Differenzia 2 che riguarda l'area lungo un perimetro che comprende a nord le vie De Gasperi, Ausonia, Belgio, Monti Iblei, viale Francia, viale Strasburgo, Ingegneros, San Lorenzo, Resuttana; a sud le vie Crispi, Messina Marine, Antonio Laudicina, Pecoraino, corso dei Mille, stazione centrale, corso Tukory, piazza Indipendenza, corso Alberto Amedeo, via Serradifalco fino a ricongiungersi con il perimetro del progetto Differenzia 1 (via Cataldo Parisio, via Aurispa e via Dante) i risultati sono: indifferenziato 34,2%, vetro 9,6%, plastica-metalli 8,4%, organico 38%, carta e cartone 9,8%.

Lagalla: "Tornare al decoro che la città merita"

"Si avvia una nuova fase della raccolta differenziata porta a porta che può certamente contribuire al miglioramento del servizio di igiene e a riportare il decoro che la città merita", dichiara il sindaco Lagalla. "È un’opportunità che va sfruttata e, per farlo, servirà la collaborazione dei residenti, così come quella dei titolari di utenze non domestiche perché il rispetto delle indicazioni della raccolta porta a porta agevola anche il lavoro di smaltimento della Rap".

Todaro: "Gradualmente differenziata in tutta Palermo"

"Finalmente si avvia la fase di sviluppo su cui fonda, insieme alla implementazione del polo impiantistico di Bellolampo, il piano industriale 2024/2026 approvato da questo consiglio di amministrazione", aggiunge il presidente della Rap Giuseppe Todaro. "La fase che inizia oggi, non appena arriveranno le risorse umane necessarie esterne, segna ufficialmente l’anno della raccolta differenziata potenziata che gradualmente coinvolgerà tutta Palermo".