Lettera inviata in Senato con minacce a Schifani e a Berlusconi: "Uomo avvisato..."

Una lettera minatoria a Renato Schifani e Silvio Berlusconi è stata recapitata a palazzo Madama all'ex presidente del Senato. Lo si apprende da fonti parlamentari azzurre. "Attento devi essere o fai il nesci come l'infame Schifani?". E' un passaggio della missiva. "Attento devi startene. Omo avvisato", si legge ancora nella lettera, in cui è presente anche un esplicito richiamo a "Cosa nostra".

Il palermitano Schifani, attualmente senatore, nei giorni scorsi, in occasione della ricorrenza delle vittime della mafia, aveva ricordato l'impegno suo e di Forza Italia per le leggi sulla stabilizzazione del carcere duro e l'inasprimento dei sequestri ai mafiosi.

Tanti i messaggi di vicinanza ai due politici. Tra questi anche quello del presidente della Regione, Nello Musumeci: "Nella sua lunga e prestigiosa attività parlamentare il senatore Renato Schifani è stato implacabile contro ogni tipo di malaffare e in prima linea nella lotta per l’affermazione della legalità. Sono cose che si pagano, maggiormente in una terra che ogni giorno subisce l’aggressione di Cosa nostra. Apprendo che, nella lettera minatoria a lui indirizzata, ci sarebbero anche riferimenti al presidente Silvio Berlusconi. Ad entrambi esprimo piena e convinta solidarietà a nome personale e dell’intero governo regionale".

Sulla vicenda interviene anche il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè: "Esprimo la mia solidarietà personale e quella dell'Assemblea regionale siciliana al presidente Silvio Berlusconi e al senatore Renato Schifani per le minacce ricevute attraverso una lettera minatoria recapitata a Palazzo Madama. Confido che gli inquirenti al più presto possano risalire all'autore della lettera anonima".