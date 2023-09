VIDEO | "Grazie per averci curato", la lettera in italiano di due migranti ai medici del Civico

"Speriamo di non essere stati un peso per voi. Siete come la nostra famiglia". Sono le parole dei due giovani tunisini, Jessine e Wael, 33 e 28 anni, arrivati a Palermo - dopo la traversata in mare fino a Lampedusa - per curare la loro insufficienza renale. Prima delle dimissioni dal ricovero, hanno deciso di ringraziare così il reparto di dialisi diretto da Angelo Ferrantelli