Arriva il circo a Palermo, gli animalisti indignati scrivono una lettera a Lagalla: "Aumenta i controlli"

Tra pochi giorni arriverà il circo Orfei a Palermo e l’ondata di indignazione di animalisti e cittadini non tarda a farsi sentire. In tanti hanno contattato anche Lndc Animal Protection che ha scritto una lettera al sindaco Roberto Lagalla per esprimere il proprio disappunto e invitarlo a far effettuare controlli da parte di personale specializzato in benessere animale come guardie zoofile volontarie – che hanno funzioni di polizia giudiziaria – e di personale Ats in modo da verificare che le condizioni di detenzione non siano in contrasto con le norme vigenti sul benessere animale.

Allo stesso modo, nella sua lettera (clicca qui per leggerla), il presidente di Lndc Animal Protection Piera Rosati ha ricordato a Lagalla che tanti comuni hanno approvato regolamenti comunali con prescrizioni così stringenti da rendere particolarmente difficoltoso e scoraggiante l’arrivo dei circhi sui loro territori, vista l’impossibilità attuale di vietarli del tutto direttamente. "Norme che poi, ovviamente, dovrebbero essere oggetto di attenti controlli da parte delle autorità preposte. Allo stesso modo, anche in assenza di un regolamento comunale ad hoc", scrive Rosati.

La Lega Nazionale per la Difesa del Cane, costituita a Milano nel 1950 e riconosciuta come ente giuridico nel 1964, nasce con l’obiettivo primario di tutelare la vita e il benessere di cani e gatti e da tempo ha esteso il proprio impegno alla difesa degli animali di ogni specie e razza. "Il circo Orfei - si legge nella lettera a Lagalla - usa gli animali selvatici come tigri, leoni e addirittura una pantera nera nonché cavalli e cani per i propri spettacoli. La cosa che lascia più sconcertati è che, a distanza di più di un anno dall’approvazione della legge per l’abolizione dell’uso degli animali nei circhi, non ci sia ancora un decreto attuativo per mettere in pratica quella che ad oggi è solo lettera morta. La legge è stata approvata a luglio 2022 e il decreto attuativo avrebbe dovuto essere emanato entro 9 mesi da quella data, ma nel frattempo è stato rimandato ad agosto 2024. Una perdita di tempo inaccettabile e incomprensibile che si ripercuote sugli animali, vittime inconsapevoli e incolpevoli di uno sfruttamento che va avanti da troppo tempo. La legge era stata approvata con una larga maggioranza bipartisan, non si riesce davvero a capire il motivo di queste lungaggini per darle attuazione".

"Quello che è successo nei giorni scorsi a Ladispoli quando un leone è scappato dal circo e ha vagato per diverse ore in città, dovrebbe far riflettere su quanta sofferenza c’è dietro questi spettacoli con animali che per la loro natura dovrebbero fare tutt’altra vita - commenta Piera Rosati, presidente Lndc Animal Protection -. Questo è solo l’ultimo degli esempi di animali che soffrono per la vita che sono costretti a condurre e cercano a tutti i costi la libertà a cui dovrebbero avere diritto, senza purtroppo trovarla mai". Poi la richiesta a Lagalla: "La invito a predisporre controlli regolari e periodici al circo, in tutto il periodo di permanenza, da parte della polizia municipale accompagnata da guardie zoofile".