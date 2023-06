Palermitano ferito da una una bici a Torino, i genitori: "I responsabili non si sono mai pentiti"

"Il gesto violento e fatale dei 5 giovani arrestati, cui non è seguito pentimento alcuno, merita giustizia adeguata affinché nessun altro in futuro possa avere distrutta la vita così come è stato per Mauro". Lo scrivono in un messaggio i genitori dello studente palermitano di 23 anni rimasto gravemente ferito a gennaio scorso dopo essere stato colpito da una bicicletta lanciata dalla balaustra dei Murazzi del Po, a Torino. Intanto il gip del tribunale del capoluogo piemontese ha disposto il giudizio immediato per tre minorenni accusati di aver fatto del gruppo. La prima udienza è stata fissata per il 18 luglio.

"Mauro in questi 120 giorni in rianimazione ha lottato per la vita e continuerà a lottare per affrontare ogni giorno le conseguenze permanenti delle lesioni gravissime subite agli arti superiori e inferiori. E’ difficile accettare la lettura di notizie ottimistiche sul superamento del trauma quando invece le lesioni permanenti obbligheranno Mauro a vivere seduto in carrozzina per tutta la vita”, proseguono i genitori intervenuti in occasione della conclusione concorso “La violenza giovanile: disagio o mancanza di valori? Dal bullismo nelle scuole alla bicicletta dei Murazzi. Un fenomeno che tocca tutti i giovani: ‘Potevi essere tu’. Quali le considerazioni di un coetaneo?’” promosso all’indomani del fermo dei cinque giovani ritenuti responsabili dell’accaduto dal comandante della Legione carabinieri del Piemonte e della Valle d'Aosta, il generale Antonio Di Stasio, in collaborazione con la Fidae e l'Associazione cavalieri di San Silvestro.

All’iniziativa hanno aderito l’Istituto internazionale Edoardo Agnelli, il liceo Valsalice, il Madre Mazzarello, il Maria Ausiliatrice, il collegio Sacra famiglia, il Flora, il Sant’Anna e l’Istituto sociale e al progetto hanno partecipato circa 200 studenti, chiamati a scrivere un articolo, un tema o una poesia. Vincitrice è stata la classe terza liceo B, dell’Istituto Agnelli che oggi, alla caserma Bergia, luogo che ha visto nascere l’Arma dei carabinieri, ha incontrato comandante della Legione. "Questo atto di violenza e di bullismo affrontato in maniera profonda dagli studenti liceali di Torino non deve essere dimenticato e dovrà essere monitorato per evitare il suo ripetersi anche in altre forme", concludono i genitori della vittima elogiando "l'Arma dei carabinieri, guidata dal generale Di Stasio, a cui vanno i nostri sentiti ringraziamenti, per questa importante iniziativa che fa risplendere la parte sana dei giovani il cui futuro va salvaguardato".