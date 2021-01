Una lettera della Regina Elisabetta per nonna Rosalie: un gesto d’amore per i malati di Alzheimer

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Perugia 9 Gennaio 2021; Nonna Rosalia è nata nel 1922 in un piccolo paese in provincia di Palermo, da diversi anni trasferita in Umbria e più precisamente a Perugia, dove ha vissuto con la figlia e sua nipote. Nonna Rosalia, purtroppo, è venuta a mancare il 26 Novembre 2020 e riposa in pace nel cimitero monumentale di Perugia. La famiglia ha quindi deciso di fare una donazione all'associazione A.M.A. Umbria la cui attività è quella di aiutare e sostenere le famiglie che hanno in casa anziani malati di Alzheimer e che in alcuni casi si trovano anche in condizioni di difficoltà economica. Questa donazione, fatta presso la sede legale di Perugia, è stata voluta fortemente dalla figlia e dalla nipote di Nonna Rosalia; sono stati regalati omogeneizzati, pannoloni, traverse e acqua gel.

La scelta è caduta sull'associazione A.M.A. Umbria anche su suggerimento di Andrea Pilati, vicesindaco del Comune di Marsciano, il quale ha fatto presente alla famiglia l'ottimo lavoro che questa associazione sta facendo su tutto il territorio Umbro. Lo scorso agosto, la nipote (referente italiana del principe del Bahrain e organizzatrice di eventi mediatici), ha raccontato la storia di sua nonna Rosalia alla Regina Elisabetta; Sua Maestà le ha risposto ringraziandola per aver condiviso con lei questa bellissima storia, sottolineando che è stato suo marito Filippo Mountbatten a mostrarle le foto di nonna Rosalia. L'associazione A.M.A. Umbria, nel ringraziare la famiglia, sottolinea quanto questo gesto sia importante e permetta di aiutare diverse persone facendo avere loro dei beni che sono di assoluta necessità. A.M.A. Umbria e la famiglia di nonna Rosalia sperano che questo gesto sia di incoraggiamento e che tanti decidano di aiutare gli anziani e le loro famiglie, non di rado lasciati soli nelle proprie difficoltà. Chiunque voglia, può contattare l'associazione A.M.A. sede legale di Perugia, via E. dal Pozzo - Tel. +393391961399 autore: newsacolori.it ( https://www.newsacolori.it/?p=798 )

