Lettera con minacce a un funzionario Rap, Todaro: "Certa gentaglia non fermerà il cambiamento in azienda"

"Se non fai quello che diciamo verremo a prendere a casa te e la tua famiglia". Questo è nella sostanza il contenuto di una lettera anonima di minacce ricevuta da un funzionario della Rap, a società che si occupa di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il fatto, che non avrebbe nulla a che fare con gli incendi, ma con una riorganizzazione aziendale, è stato reso noto dal presidente Giuseppe Todaro durante la visita della commissione regionale Antimafia alla discarica di Bellolampo: "Abbiamo subito presentato denuncia. Si tratta di gentaglia che sbaglia se pensa di voler fermare così il cambiamento all'interno della Rap". Con queste parole Todaro ha voluto esprimere "piena solidarietà al dipendente della Rap vittima di questa intimidazione". Quindi ha proseguito: "Andremo avanti ugualmente nei nostri progetti per rendere efficiente l'azienda".

Todaro - che in attesa degli sviluppi dell’inchiesta, per ovvi motivi di tutela del dipendente, non ha voluto fornire altri dettagli - ha concluso: "Chi conosce la mia storia sa benissimo che, in quello che faccio, non può esserci il minimo spazio o anche un solo spiraglio per la prepotenza. Figuriamoci se mi farò mai condizionare da chi vorrebbe imporre qualcosa attraverso violenza o minacce. Se qualcuno ha qualche recriminazione, purché legittima, può tranquillamente venire a bussare alla mia porta e provare a spiegare le proprie ragioni. Del resto la mia storia parla chiaro anche in questo senso e io non ho mai negato ascolto a nessuno. Chi invece pensa di ottenere qualcosa sconfinando nel perimetro dell’illegalità, sappia che non sarà mai preso in considerazione e che qualsiasi azione, gesto o atteggiamento in questo senso sarà immediatamente trasmesso e trasferito alla Procura e agli organi competenti”.