A Lercara Friddi l'evento "Oltre le barriere, inclusione ed opportunità per tutti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ieri si è svolta presso la scuola presso l' IC Lercara Friddi la giornata "OLTRE LE BARRIERE inclusione ed opportunità per tutti ". Una giornata voluta fortemente dall'ufficio Garante della disabilità di Lercara Friddi sostenuto dal Garante Michele Musacchia e dal Collaboratore Filippo Lobue. Giornata dedicata alla "Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo" e alla "Giornata Regionale della Persona con lesione al midollo spinale", ma si è parlato soprattutto di tutte le diversità che possano esistere non solo nel contesto scolastico. L'importanza di sensibilizzare i bambini fin da piccoli era l'obiettivo della manifestazione. Per l'occasione è stato organizzato un concorso per la realizzazione del logo dell'ufficio Garante della disabilità. Tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria hanno partecipato realizzando così una mostra che è stata esposta per una settimana nella scuola aperta a tutti. Nella giornata di ieri sono stati premiati con targa i due studenti Tanveer Gerotto per la scuola primaria e Lucian Manta per la scuola secondaria. Durante la manifestazione si sono esibite un gruppo di Majorette della scuola accompagnato dall' Inno di Mameli, diversi monologhi degli studenti, e diverse esibizioni di canto accompagnate dal Maestro Stefano Trapani. Una splendida manifestazione di sensibilizzazione che anche grazie al progetto sulle Mielolesioni tutti i partecipanti sono stati omaggiati con cappellini e magliettine.

Alcune testimonianze: Che cosa significa essere disabili? In parole semplici, la disabilità è una condizione fisica o mentale che può limitare alcune delle attività che una persona può fare. Ma la disabilità non significa essere meno importanti o meno capaci di chiunque altro. La disabilità non ci definisce, ma fa parte della nostra unicità e della nostra diversità. Ci sono molti tipi di disabilità, che possono influire sul modo in cui le persone interagiscono con il mondo che li circonda. Ci sono persone con disabilità motorie, che possono avere difficoltà a muoversi o a utilizzare le loro mani o le loro gambe. Ci sono persone con disabilità visive o uditive, che possono avere difficoltà a vedere o a sentire. Ci sono persone con disabilità intellettive, che possono avere difficoltà a imparare o a comunicare.È importante ricordare che ogni persona con disabilità è diversa, e che ci sono molte sfaccettature e sfumature all'interno di ciascuna categoria. Ogni persona disabile ha i propri talenti, le proprie sfide e le proprie aspirazioni, proprio come chiunque altro.

Nella scuola, è importante che tutti i bambini e i giovani si sentano accolti, rispettati e inclusi, indipendentemente dalle loro condizioni fisiche o mentali. Questo significa che dobbiamo lavorare insieme per creare un ambiente che sia accessibile e accogliente per tutti. Significa anche che dobbiamo essere sensibili alle esigenze di ciascuno e fare del nostro meglio per soddisfare tali esigenze Ma l'inclusione non riguarda solo le persone con disabilità. Riguarda tutti noi, perché viviamo in una società che è composta da individui diversi e unici. L'inclusione ci insegna a rispettare le differenze, a valorizzare la diversità e a costruire ponti tra le persone. In questo modo, potremo costruire un mondo migliore per tutti. Partecipanti: Ninni Gambino , Consigliere nazionale della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico e il dott.Iacono Antonio, Direttore Trauma Center AOR Villa Sofia-Cervello; Resp scientifico PSN”mielolesioni traumatiche e non” , che hanno effettuato il loro intervento anche a distanza perché impegnati nella manifestazione che si svolgeva parallelamente all'Ospedale Cannizzaro di Catania per la giornata Regionale della persona con Lesione al Midollo Spinale.

Un ringraziamento a tutti i partecipanti:

Ninni Gambino , Consigliere nazionale della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico e il dott.Iacono Antonio, Direttore Trauma Center AOR Villa Sofia-Cervello; Resp scientifico PSN”mielolesioni traumatiche e non” , che hanno effettuato il loro intervento anche a distanza perché impegnati nella manifestazione che si svolgeva parallelamente all'Ospedale Cannizzaro di Catania per la giornata Regionale della persona con Lesione al Midollo Spinale, Dott.ssa Giovanna Gambino responsabile del presidio “Aiuto Materno” , Prof Francesca Paola Puleo Dirigente scolastico, I.C. LERCARA F. - G.SARTORIO, Capitano Comandante dei Carabinieri della Compagnia di Lercara Friddi Alessandro Saba , Comandante della Polizia Di Stato Sezione Polizia Stradale Piero Lo Presti, presidente del Rotary Club di Lercara prof.Terrasi Francesca , i ragazzi del Servizio Civile , Maria Rita Buttaci e l'ufficio affari sociali , Vice Sindaco Concetta Nicosia, il sindaco di Lercara Luciano Marino e il sindaco di Vicari Antonino Miceli.