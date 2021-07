Lercara Friddi, Giorgio Accomando è il nuovo presidente del Rotary

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è svolta nel Casale San Leonardo a Vicari, in provincia di Palermo, la tradizionale cerimonia del “Passaggio della Campana” del Rotary Club di Lercara Friddi. Un passaggio di consegne vissuto in un'atmosfera essenziale e all’insegna del ritrovato piacere alla socialità e all’incontro, pur nel rispetto delle normative anti-Covid. Alla presenza dei soci e dei loro ospiti, il presidente uscente, Salvatore Di Giorgio, ha consegnato il “Collare” al nuovo presidente, Giorgio Accomando, imprenditore, che dirigerà il Club per l’anno rotariano 2021/2022. “Il Rotary deve implementare l’orgoglio di appartenenza e di servizio, richiamando a sé i valori della solidarietà posti alla base delle finalità rotariane - ha detto Accomando nel suo discorso di insediamento -. Particolare attenzione sarà dedicata alle esigenze del nostro territorio, fatto di luoghi ricchi di storia e di cultura. L’impegno si concretizzerà già a partire dalla prossima assemblea, dove verrà proposta l’istituzione di una commissione che avrà lo scopo di esaminare i nuovi scenari di emergenza sociale emersi in seguito alla pandemia, per fornire alle realtà imprenditoriali e sociali del territorio occasioni di crescita e di confronto". Il presidente Giorgio Accomando guiderà un nuovo Consiglio direttivo composto dal vice presidente Aldo Giordano, dal segretario Francesco Panepinto, dal tesoriere Pina Maria Mangiapane e dal prefetto Anna Maria Mangiapane.