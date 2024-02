Lercara Friddi, convenzione Comune-Asp per rafforzare il sistema sanitario territoriale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ieri negli uffici di via Pindemonte a Palermo, è stata firmata la convenzione tra il Comune di Lercara Friddi e l’Asp con la quale il Comune cede dei locali in comodato d’uso per la creazione di nuove strutture sanitarie a servizio del territorio. E' la seconda convenzione dopo la cessione dei locali di via Salvo d’Acquisto, dove i lavori sono prossimi alla fine e dove ci saranno la guardia medica e il consultorio.

"Siamo molto soddisfatti di questo accordo – dichiara il sindaco Luciano Marino – che ci consentirà di incrementare la presenza dell’Asp sul nostro territorio. A breve inizieranno i lavori per la realizzazione dell’ospedale di comunità che occuperà i locali adesso in uso al poliambulatorio di via Calì . I locali di via Vittorio Emanuele III (l’ex ragioneria e l’ex ufficio tecnico) serviranno a far spazio alla medicina specialistica, i lavori saranno a carico dell’Asp".