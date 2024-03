Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Lercara Friddi : Sportello AMAP aperto ogni giovedì. Dal mese di Aprile, l'apertura dello sportello AMAP sarà tutti i giovedì con orario continuato dalle ore 9,00 alle ore 17,00 a Palazzo Sartorio (corso Giulio Sartorio n 56) , come sempre. Il servizio sarà svolto dalla Società Eureka, aggiudicataria dell'appalto.

“Abbiamo finalmente risolto un problema complesso - dichiara il Sindaco Luciano Marino - grazie alla collaborazione con AMAP spa daremo un, finalmente, un servizio stabile e fondamentale per tutto il nostro territorio. Ancora una volta Lercara si conferma centrale per tutto il territorio. Voglio ringraziare il Dottore Michele Carabilló per l’attenzione che ha sempre dato al nostro comune”.