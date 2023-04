Allarme leptospirosi, canile chiuso a ingressi e uscite di animali

Due cani affetti da leptospirosi, una malattia infettiva, fanno ingresso al canile municipale e nella struttura di via Tiro a Segno scatta una serie di procedure dettate da un'ordinanza sindacale: fra queste il divieto di entrata e di uscita di animali fino a quando non sarà rientrata l'emergenza sanitaria. Dal Comune fanno sapere che comunque "la situazione sta rientrando" e che nei prossimi giorni dovrebbe essere firmata una nuova ordinanza di parziale revoca con la riapertura di alcune aree del canile.

Tutto è iniziato lo scorso 11 aprile quando i due cani sono entrati al canile con sintomi riferibili alla patologia. Dagli esami condotti dall'istituto zooprofilattico sperimentale è emersa la positività alla leptospirosi. "La leptospirosi - si legge nell'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Lagalla - è una malattia infettiva trasmissibile anche all'uomo ed è trasmessa per contatto diretto tra urine infette o ambienti contaminati con il soggetto sano attraverso mucose o piccole lesioni cutanee, pertanto è una malattia con limitata diffusibilità ma con grave sintomatologia che può portare a morte il soggetto colpito se non sottoposto ad efficaci terapie antibiotiche: la infezione è trasmessa principalmente da ratti e cani, ma colpisce tutti i mammiferi".

I cani dovranno dunque essere sottoposti a terapia specifica da parte dei veterinari. Il provvedimento di Lagalla ha inoltre disposto: l'isolamento dei cani infetti in un reparto apposito (box 3,4,5,6); l'apposizione di sigilli allo stesso reparto isolamento, con ingresso riservato al personale Reset o veterinario appositamente individuato e dotato degli appropriati dispositivi di protezione individuale con disinfezione delle suole delle scarpe in una vaschetta posta all'ingresso esterno del reparto.

L'ordinanza stabilisce inoltre l'apposizione di cartelli indicanti il divieto di accesso ai non addetti alle attività per quarantena sanitaria all'ingresso del canile e all'ingresso del reparto isolamento. Le attività di pulizia, alimentazione e assistenza alle terapie dovranno essere assicurate dall'operatore, con divieto di entrare in contatto con altri cani o gatti. Previsti anche un intervento straordinario di derattizzazione, disinfezioni quotidiane nel reparto isolamento e disinfezioni straordinarie nelle restanti parti del canile, con implementazione del piano di lotta alle infestazioni.