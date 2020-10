Il dopo Cortese si chiama Laricchia: arriva da Brescia il nuovo questore

Il dopo Cortese si chiama Leopoldo Laricchia. Eccolo il nuovo questore di Palermo. Laricchia lascia la questura di Brescia, dove era arrivato il 26 marzo 2019. Giovedì prossimo l'avvicendamento con Cortese.

Laricchia subentra a Renato Cortese, che ha lasciato l'incarico per "ragioni di opportunità": è stato condannato per sequestro di persona a cinque anni nell'ambito dell'inchiesta sulla dissidente kazaka Alma Shabalayeva.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intanto è stato stato programmato per lunedì (alle 16), a piazza Verdi, un appuntamento spontaneo tra associazioni, consiglieri e società civile per tributare un ringraziamento a Renato Cortese. "Rimarranno indelebili in noi - dicono Antonio Nicolao, Marcello Susinno e Marcella Chirchio in una nota - quelle immagini dell’aprile del 2006, quando Cortese era a capo della squadra Catturandi a Corleone è stato arrestato nella masseria di Montagna dei Cavalli il boss latitante Bernardo Provenzano. La manifestazione di solidarietà avrà luogo nel massimo rispetto per i magistrati chiamati a giudicare i reati".