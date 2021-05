Verso il 23 maggio, appeso un lenzuolo della memoria nella sede della Cgil: "No Mafia"

Appeso un lenzuolo della memoria, con la scritta No Mafia, nella sede della Cgil Palermo per ricordare tutte le vittime di Cosa nostra. “Accogliendo l'appello di Maria Falcone - dichiara il segretario generale della Cgil Palermo Mario Ridulfo – anche quest'anno, malgrado le restrizioni imposte dalle misure anti Covid, il 23 maggio rimane una data fondante per la memoria e per chiedere ancora una volta con forza, alla vigilia del trentennale delle stragi di mafia in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agenti delle loro scorte, di scoprire fino in fondo la verità e dare un nome a tutti i mandanti degli eccidi di Capaci e di via D'Amelio. Non ci stancheremo mai di chiederlo. La Cgil come ogni anno - conclude Ridulfo - si unisce alla città nel ricordo di quanti hanno perso la vita per l'affermazione della legalità, per liberare Palermo dall'oppressione mafiosa, per un futuro senza mafie”.