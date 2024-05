Scongiurato l'allarme legionella al comando della polizia municipale, uffici riaperti al pubblico

Sanificazione conclusa, allarme legionella scongiurato e uffici del comando della polizia municipale riaperti al pubblico da oggi. E' terminato l'intervento sugli impianti idrici nella sede dei vigili in via Ugo La Malfa. Il ricevimento dei cittadini era stato sospeso a partire dallo scorso 2 maggio e sino a ieri. In questi giorni sono stati effettuati i trattamenti con il biossido di cloro nelle vasche di raccolta delle acque e nei tubi per eliminare il batterio pericoloso per la salute dell'uomo.

L'allarme è scattato quando uno dei dipendenti ha avvertito i disturbi tipici della legionellosi, malattia che colpisce i polmoni, curabile nella maggior parte dei casi, ma da non sottovalutare. Durante la sanificazione dei locali, l'attività del personale della polizia municipale, guidato dal comandante Angelo Colucciello, non si è fermata: gli amministrativi hanno continuato a lavorare da casa, in smart working, mentre i vigili urbani operativi in strada hanno utilizzato i bagni chimici. Adesso si è tornati alla normalità.