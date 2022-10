Legionella alla piscina comunale, al via la sanificazione: "Mercoledì nuovi prelievi"

Stamattina, alle 8, è iniziata la sanificazione della piscina comunale dopo le tracce di legionella riscontrate dall'Asp nell'acqua. Una squadra di operai specializzati ha provveduto a ripulire le cisterne e successivamente gli impianti idrici con una serie di prodotti chimici specifici, capaci di uccidere tutti i batteri della legionella.

"L'intervento si concluderà domani", fa sapere l'assessore comunale allo Sport Sabrina Figuccia. "Mercoledì - prosegue Figuccia - verrà effettuato un prelievo da tutti i luoghi della piscina dove è stato riscontrato il batterio, fermo restando che questo non può annidarsi laddove c’è la presenza del cloro, locali che quindi sono stati esclusi, anche se verranno ulteriormente controllati per maggiore sicurezza".

Domani, inoltre, sono previsti i lavori nella vasca di compenso della piscina scoperta, dove c'è un foro tra la parete e il pavimento. Motivo per cui da alcune settimane la vasca esterna. "Abbiamo avvitato alcune indagini di mercato per l’acquisto di un macchinario capace di prevenire la formazione dei batteri - quindi non soltanto della legionella - che, a causa delle condutture vecchie della piscina, potrebbero ripresentarsi", conclude l'assessore.