Legionella nella piscina comunale, l'assessore: "La vasca scoperta riapre il 19 ottobre"

"Martedì 18 ottobre, se non ci saranno ulteriori intoppi, si concluderanno le operazioni di recupero e dal giorno dopo, mercoledì 19, fatta salva l'eliminazione della legionella la piscina scoperta dell'impianto comunale sarà disponibile per tutti gli sportivi". A dirlo è Sabrina Figuccia, assessore allo Sport, Turismo e Politiche giovanili. La struttura è stata chiusa dopo che sono state trovate tracce del batterio in acqua. E' la seconda volta che accade quest'anno.

"Proseguono gli interventi di sanificazione per debellare la legionella e dopo la riparazione, conclusa ieri, della vasca di compenso - aggiunge Figuccia - oggi sarà effettuato lo svuotamento della vasca esterna, mentre domani, venerdì 7, sarà immesso il cloro per ammorbidire il calcare e le sostanze organiche attaccate sul fondo. Sabato e domenica, invece, si provvederà alla pulizia della vasca con rulli ed una idropulitrice ad acqua calda".

Il cronoprogramma degli interventi la prossima settimana invece prevede: lunedì sarà effettuata la riattivazione della vasca di compenso, il risciacquo della piscina esterna e l’eliminazione degli eventuali residui. Dal giorno dopo, martedì 11, si passerà al riempimento della vasca, mentre venerdì 14 sarà iniziata la filtrazione e il riscaldamento dell’acqua.