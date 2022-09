Ingegnere muore di legionella: era stato in vacanza a Palermo

Un uomo di 76 anni è morto di legionella dopo essere stato in vacanza a Palermo. Si chiamava Ciro Cozzolino, originiario di Fano, ignegnere in pensione. Aveva trascorso qualche giorno all’Hotel Politeama per poi effettuare altre tappe nell'Isola. A dare la notizia della morte è stato il Resto del Carlino che ha riportato il racconto del figlio Daniele, ancora sotto choc per la tragedia. "Il caso fa montare la paura a Palermo - scrive il giornale simbolo di Bologna - e l’hotel in cui ha alloggiato la coppia è stato chiuso". La famiglia adesso vuole vederci chiaro e ha incaricato un legale di tutelarli.

"Papà - dice il figlio nel raccontato riportato dal Resto del Carlino - era partito il vacanza con mamma il 24 agosto scorso. Sono arrivati a Palermo e hanno pernottato all’Hotel Politeama fino al 29 agosto. Dopo di che, avevano un tour organizzato della Sicilia e si sono trasferiti da Palermo a San Vito Lo Capo, da lì sono stati due giorni ad Agrigento e poi sono andati a Siracusa. Lui e mia madre da Agrigento hanno iniziato ad accusare dei malori, ma li hanno attribuiti ad una intossicazione alimentare. Poi il 4 settembre, invece, mio padre ha iniziato ad avere difficoltà a parlare, dei momenti di appannamento alternati a lucidità. E qui abbiamo iniziato ad allarmarci".

Poi l'arrivo a Bologna, il trasferimento immediato in ambulanza all’ospedale Maggiore e il ricovero in area critica Covid con polmonite da legionella. "Papà è risultato subito positivo al Covid, ma dagli accertamenti è risultato che la polmonite non era attribuibile al Covid ma alla legionella. Mamma e papà hanno iniziato a sentirsi deboli nello stesso periodo. Lei ora sta bene. Il problema di mio padre invece è che questa legionella gli ha scatenato una reazione autoimmune contro i globuli rossi. Dopo le prime cure sembrava migliorato, venerdì l’ho incontrato e mi ha raccontato tutta la vacanza. Martedì invece la situazione è precipitata improvvisamente. E’ andato in arresto cardiaco e non c’è stato più nulla da fare".

Le legionelle sono presenti negli ambienti acquatici naturali e artificiali. Da questi ambienti raggiungono quelli artificiali, come condotte cittadine e impianti idrici degli edifici, quali serbatoi, tubature, fontane e piscine, che potrebbero agire come amplificatori e disseminatori del microrganismo, creando una potenziale situazione di rischio. La legionellosi viene normalmente acquisita per via respiratoria. L'Asp intanto negli scorsi giorni ha effettuato i controlli nella zona del Politeama dopo i casi che si sono verificati nell'omonimo hotel e in uno stabile in via Principe di Belmonte, a pochi passi da via Ruggero Settimo. "I risultati degli esami effettuati nelle tubature fino ai contatori al momento sono risultati negativi", hanno spiegato dall'azienda sanitaria. I controlli comunque continueranno anche nei prossimi giorni.

Ma cosa è successo? Riavvolgiamo il nastro. A fine luglio qualche cliente dell'hotel Politeama - come Ciro Cozzolino - ha accusato i sintomi. Quindi nella struttura ricettiva sono scattati i controlli che hanno confermato la presenza del batterio. E così prima è scattata la chiusura di alcune stanze, poi lunedì l'hotel ha ricevuto dalla polizia municipale l'ordinanza a firma del sindaco Roberto Lagalla e dell'assessore al ramo Rosi Pennino che impone la chiusura dell'albergo. Gli ospiti sono stati trasferiti altrove. E tracce di legionella sono state trovate anche in un palazzo di via Principe di Belmonte dove ha sede la redazione palermitana di Repubblica. Dopo i test sull'acqua - non effettuati però dall'Asp - i locali sono stati chiusi ed evacuati.

I consigli dell'Asp sono quelli di una corretta manutenzione - e all’occorrenza disinfezione - atta a contrastare la moltiplicazione e la diffusione di legionella negli impianti a rischio quali per esempio docce, rubinetti o condizionatori.