Allarme legionella, chiusi i tre plessi del liceo scientifico Galilei

Studenti del liceo scientifico Galileo Galilei di Palermo a casa anzitempo ieri mattina per un allarme legionella. La dirigente scolastica, Chiara Di Prima, ha avvertito con una circolare della "presenza di tracce di legionella" nelle condotte idriche della sede centrale di via Danimarca e nei plessi distaccati di via delle Ferrovie e viale Strasburgo.

I bagni della scuola per tutta la mattinata sono rimasti chiusi e per gli alunni è stata poi disposta l'uscita anticipata "per consentire le operazioni di sanificazione delle condotte idriche". Nei giorni scorsi per lo stesso motivo erano stati chiusi al pubblico gli uffici del comando della polizia municipale di via Ugo La Malfa, non distante dai tre plessi scolastici del Galilei. Dopo un intervento sugli impianti idrici, il comando aveva ripreso le attività ordinarie a partire dal 7 maggio.