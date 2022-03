Legge sull’aborto, manifestazione del comitato Esistono i diritti davanti all'assessorato regionale alla Salute

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è svolta questa mattina la manifestazione di una delegazione del comitato Esistono i diritti davanti all’assessorato alla Salute della Regione Siciliana per richiedere la corretta attuazione, nella nostra regione, della legge 194/1978 sulla interruzione volontaria di gravidanza. Il Comitato ha promosso nello scorso mese di ottobre un appello rivolto all’assessore sull’applicazione della legge 194/1978 nella nostra regione, a cui hanno aderito oltre 100 personalità del mondo della cultura, della politica, dello spettacolo e delle professioni.

Tra gli altri: Letizia Battaglia, Leo Gullotta, Pino Apprendi, Enrico Del Mercato, Massimo Pullara, Fabrizio Lentini, Silvana Polizzi, Marco Carapezza, Giovanna Fiume, Rosalba Bellomare, Valeria Ajovalasit, Ernesto Melluso, Francesco Gentile, Francesco Leone, Turi Lombardo, Stefania Blandeburgo, Giuditta Perriera, Marco Feo, Salvo Tessitore, Giosuè Calaciura. A seguito dell’appello il Consiglio Comunale di Palermo ha approvato una mozione, per una effettiva applicazione in Sicilia della L. 194/78 che di fatto viene disattesa dall’87% delle strutture pubbliche con il conseguente aumento del numero di aborti clandestini. A cui è seguito in parallelo l’ interrogazione parlamentare presentata all'Assemblea regionale siciliana dall'onorevole Stefania Campo iscritta al Comitato.

Lo scorso 8 febbraio è stato chiesto un incontro all’assessore Razza per affrontare e risolvere la problematica di una corretta applicazione della legge 194/78, a cui non è stata data alcuna risposta . La dottoressa Angela Antinoro informerà l'assessore Razza di questo nostro incontro dove reiteriamo un incontro con l assessore per l’applicazione della legge sulla interizione volontaria di gravidanza nella nostra regione. Continuiamo a tenere l’attenzione su un problema di applicazione di una legge fondamentale per tutelare le donne di questa isola.