Al via la prima edizione del Legal Tech Island, l'evento che mira a portare l'innovazione legale nel cuore della Sicilia. Grazie all'impegno di The Future Law School e LexHero, due startup palermitane attive nel settore LegalTech, Palermo si trasforma in un polo di innovazione, offrendo ai professionisti legali l'opportunità di scoprire le ultime tecnologie, strategie e best practice che stanno trasformando questa professione. Dalle soluzioni basate sull'Intelligenza Artificiale alla gestione dei dati, dal Contract Management al Legal Design, Legal Tech Island offrirà un'ampia panoramica delle sfide e delle opportunità che definiscono il futuro dei servizi legali. Rinomati esperti del settore presenteranno le ultime metodologie, strumenti e processi per migliorare l'efficienza nella fornitura dei servizi legali. La prima giornata di lavori inizierà venerdì 21 giugno all'Ecomuseo del Mare e Memoria Viva di Palermo, con l’intervento di Tommaso Grotto (CEO & Co-Founder di Kopjra) che presenterà il Legal Tech Report 2024, il Paper che illustra lo stato di avanzamento del settore in Italia. L’evento sarà moderato da Claudia Morelli, giornalista ed esperta di comunicazione nel settore legale nonché docente dell’Università di Bologna.

A seguire si alterneranno come speaker alcuni tra i migliori Player nazionali di settore che hanno portato profonda innovazione nel mondo delle imprese e degli studi legali. Ecco alcuni degli altri interventi previsti: Gianluca Campus (Direttore delle Legal Operations di PWC), Tommaso Ricci (DLA Piper), Irene Pozzi e Chiara Rauccio (Team Privacy di Bending Spoons), Giuseppe Vaciago (42 LawFirm), Giuseppe Polimeni (Eu4Legal), Andrea Mezzetti (Studio Orrick,Herrington and Sutcliff), Andrea Vincenti (Vincenti&Partners), Giulietta Minucci (Lexia) e Giulia Finocchiaro di (ICT Cyber Consulting). La seconda giornata si terrà sabato 22 giugno presso il Magnisi Studio, rinomato Venture Studio e co-working palermitano, dove i partecipanti, divisi in gruppi di lavoro, avranno la possibilità di imparare ad utilizzare strategie e strumenti innovativi attraverso workshop e laboratori pratici.

Oltre alle sessioni informative e ai workshop, Legal Tech Island 2024 offrirà un'importante occasione di networking, dove i partecipanti potranno connettersi con esperti del settore, startup emergenti, istituzioni e altri professionisti del settore legale accomunati dalla stessa visione del futuro. Sono numerosi i partner istituzionali e non dell’iniziativa: il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, l’Associazione Giuristi Siciliani, l’Università LUMSA – Santa Silvia, il Gruppo Giovani di Confindustria Palermo, Digital Makers, Southside, Edgemony e LexHero oltre a molti altri partners. L’evento è sponsorizzato da Euforlegal, azienda leader nel supporto alla transizione digitale degli uffici legali di corporate e pubbliche amministrazioni, da OpenDotCom, la software house nata nel 2003 per distribuire soluzioni tra le più innovative per i professionisti e dallo Studio Legale Vincenti&Partners, boutique d’eccellenza nel mondo della consulenza legale per le aziende.

Claudio Luperto, CEO e Founder di The Future Law School, scrive: "È stato un cammino in cui ho dovuto sfidare la convinzione radicata che "Innovazione", "Sicilia" ed "Ecosistema Legale" fossero concetti difficili da associare. Tuttavia, credo fermamente che l'innovazione non conosca confini geografici, ma piuttosto trovi terreno fertile nelle menti aperte e nelle comunità pronte ad abbracciare il cambiamento. È il momento di dimostrare cosa la Sicilia è in grado di fare." Manfredi Domina, CEO di LexHero, è convinto che l'evento sia "un'occasione straordinaria per il territorio di connettere tutti gli attori, fare rete e portare il know-how del nord anche in Sicilia, puntando a far diventare Palermo un punto di riferimento nel settore dell'innovazione legale, considerando anche la forte tradizione giuridica che il territorio vanta". Le info per partecipare a Legal Tech Island Maggiori informazioni e biglietti su www.legaltechisland.it Per maggiori informazioni sull’evento e per acquistare i biglietti, si prega di visitare il sito web www.legaltechisland.it