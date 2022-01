Leadership e management in educazione, il corso per la dirigenza scolastica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Strepitoso successo di partecipanti, docenti e dirigenti scolastici, al corso di aggiornamento dal titolo "Leadership e Management in educazione. Dirigenza scolastica e governo della scuola" realizzato dal Rotary Club Palermo Montepellegrino in collaborazione con il liceo scientifico Galileo Galilei di Palermo diretto dal dirigente scolastico Chiara Di Prima, Relatore di eccezione Mario Vecam dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Rosario Livatino di Ficarazzi e della scuola media statale Pietro Palumbo di Villabate e presidente dell'A.N.Di.S. della provincia di Palermo. Presente la professoressa Giusy Lubrano, dirigente dell'Ambito Territoriale di Palermo.

Nel suo intervento Mario Veca ha sottolineato che "per la prima volta la scuola comincia a parlare seriamente di middle management: ovvero dell’insieme delle azioni necessarie ad una organizzazione al fine di raggiungere determinati obiettivi. Il che si realizza mediante la combinazione e la valorizzazione di tutte le diverse risorse umane presenti in una struttura lavorativa, permettendone un proficuo coordinamento". Ed entrando nel merito della questione, ha precisato che "in tal modo è possibile avviare una produttiva collaborazione all’interno dell’intera struttura tra il vertice, i singoli operatori e gli stakeholders, ovvero i soggetti che direttamente o indirettamente sono coinvolti in un progetto o nell’attività di un’istituzione o di una qualsiasi azienda". Tra gli interventi quello di Valeria Di Martino, docente del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria e della ricercatrice Giulia Andronico.

Nel salutare i presenti e i numerosi collegati su piattaforma Meet il presidente del club professore Antonio Fundarò ha sottolineato che "il corso promosso e progettato dal nostro Rotary Club Palermo Montepellegrino ha avuto un grande successo. Abbiamo pianificato, tutti insieme, coinvolgendo molti soci, un programma annuale di rilievo con un impatto sul territorio e nella comunità eccezionale. Grande impegno, grande gradimento. Grazie a quanti continuano a lavorare con grande energia e passione. Forza Rotary. Un grazie a Gaetano De Bernardis, governatore del Rotary International Distretto 2110 Sicilia e Malta, per averci regalato una spinta in più sul versante dell'educazione, della formazione e della gestione della crescita culturale del territorio e delle comunità". Presente, tra gli altri, i soci Tanino Maggio, presidente Age Sicilia e il primario ospedaliero Totò Russo.