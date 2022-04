Dal Green pass alle mascherine: le regole Covid a Pasqua

Chi deciderà di mettersi in viaggio per le prossime festività sarà più libero che negli ultimi due anni. Sono quasi 8 milioni gli italiani intenzionati a partire per le vacanze di Pasqua (quest'anno cade domenica 17 aprile), secondo le stime di Confcommercio, che rivelano come la maggior parte di chi viaggerà sceglierà la regione di residenza, probabilmente solo per un paio di notti. Se i dati non sono particolarmente confortanti per il settore turistico, rispetto agli scorsi anni chi si metterà in viaggio potrà comunque godere del tempo libero con meno restrizioni legate alla pandemia da Covid.

Dallo scorso venerdì 1° aprile, un giorno dopo la fine dello stato di emergenza sanitaria, sono in vigore regole meno severe. Non abbiamo però ancora detto addio al certificato verde, ancora richiesto per salire su aerei, navi e treni e per entrare in discoteca, al cinema o a teatro. Così anche per mangiare al ristorante al chiuso. Resta anche l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione in alcuni luoghi. Vediamo nel dettaglio quali sono le (poche) regole covid a Pasqua, per viaggiare, spostarsi, cenare al ristorante, andare al cinema o a un concerto.

Chi a Pasqua viaggerà in aereo, in treno o su una nave dovrà presentare il proprio certificato verde Covid-19. È sufficiente la sua versione base, ottenibile non solo da chi è vaccinato contro il virus o è già guarito dall’infezione, ma anche da chi si è sottoposto a tampone e ha ricevuto esito negativo. Il gren pass in versione base serve anche per potersi sedere ai tavoli di bar e ristoranti al chiuso. È ancora richiesta la guarigione o la vaccinazione, e quindi il super green pass, per entrare in discoteca, oppure per andare a un concerto, al cinema o a teatro.

Negli alberghi il green pass non servirà più: le regole sono state "ammorbidite" nel tentativo di dare respiro agli imprenditori turistici e non scoraggiare gli spostamenti dei vacanzieri. Se però non si pernotta in hotel, ma si sceglie di mangiare nel ristorante di un albergo, serve comunque il pass base. Per usufruire invece di palestre, piscine o saune all'interno di strutture ricettive è richiesto il super green pass. Non serve più il pass per entrare in musei e parchi giochi.

E le mascherine? Sembra ormai assodato che l'ultima misura a essere eliminata nel superamento graduale della gestione del Covid-19 sarà proprio quella che riguarda i dispositivi di protezione individuale. Fino al 30 aprile, esattamente come l'obbligo di green pass, bisognerà infatti indossare i dispositivi Ffp2 per salire su aerei, treni e navi. Lo stesso vale per spostarsi all'interno di una città sui mezzi di trasporto pubblico, dove invece non è più richiesto alcun pass. Le mascherine Ffp2 dovranno essere indossate anche per andare ai concerti o al cinema. In discoteca basta invece una mascherina chirurgica, che si potrà togliere in pista da ballo. Anche per l'ingresso a negozi e musei è richiesta la chirurgica.

Gallery fotografica nell'articolo: le tabelle del governo con le attività consentite senza green pass, con green pass base e con green pass rafforzato. Sono aggiornate al 7 aprile 2022. La prima colonna "sì, no" indica le attività consentite senza green pass; la seconda colonna indica le attività consentite con green pass base (guarigione, vaccinazione o tampone), la terza indica quelle consentite con green pass rafforzato (vaccinazione o guarigione).

