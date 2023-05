"Le mie case in Costa Azzurra... e altrove" di Maurizio Armondi: "Racconto sincero e quasi vero"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo i romanzi "Ma maison sur la Côte d'Azur" e "Vert Blanc Rouge d'Azur", c'era da aspettarsi da Maurizio Armondi un ulteriore lavoro a completamento di quella che potrebbe definirsi la sua "trilogia azzurra". Ebbene, ci siamo o "c'est chose faite", come si direbbe nel paese divenuto la seconda patria dello scrittore e blogger italo-francese. "Le mie case in Costa Azzurra... e altrove" è il titolo del suo ultimo testo, un «racconto sincero e quasi vero» che segna il ritorno dell'autore alla lingua materna. Racconto «sincero» perché ad utilizzare la prima persona non è, questa volta, un personaggio come il Nunzio di "Ma maison", ma proprio un Armondi pronto a condividere le proprie esperienze abitative francesi tanto comuni quanto accattivanti; e racconto «quasi vero» a protezione di una privacy che, fin dall'inizio della sua avventura comunicativa in terra francese, l'autore ha tenuto a conservare grazie al suo "pseudonimato".

Anche se, comunque, molte interessanti tranches de vie arricchiscono la descrizione delle sue «case» che, come ben preannunciato nel titolo, non sono soltanto in Costa Azzurra: ed è anzi proprio dal racconto delle dimore «altrove» ‒ in Italia e in un'altra Francia ‒ che sarà possibile ricavare un ritratto alquanto preciso di un italiano il cui vissuto in patria, arricchito da un'esperienza esagonale tanto idealizzata quanto "normale", non mancherà d'interessare i lettori più curiosi e/o meno sensibili a preconcetti e stereotipi geo-sociali. Un consiglio a questi lettori pas comme les autres ? Quello di lasciarsi sorprendere da originali descrizioni come, ad esempio, le diverse e inattese "magagne" abitative riguardanti abitazioni assolutamente banali ma anche pregiati immobili azuréens abitati non solo da nababbi, o le varie traversie burocratiche propedeutiche ad una vita d'Oltralpe osservata con occhio critico ‒ ma non malevolo ‒ ed efficacemente restituita da numerose pennellate di civilisation française. Quanto alla vita italiana dell'autore, difficile considerarlo un "privilegiato in Costa Azzurra" dopo aver appreso i suoi trascorsi palermitani, e poi lombardi, alla ricerca di un miglior futuro umano e professionale; e, in fondo, di una sintesi fra la cultura d'origine e quella acquisita.

Al lettore stabilire se tale obiettivo sia stato raggiunto, dopo essersi procurato (gratuitamente in rete) questo suo libro in italiano e, perché no, aver letto i numerosi billets che animano il blog francese "Ma maison sur la Côte d'Azur" ‒ ormai più che decennale ‒ cui Armondi ha voluto dare il titolo del suo primo lavoro. Un blog nel quale è possibile trovare, sempre gratuitamente, anche il suo secondo romanzo "Vert Blanc Rouge d'Azur". In tempi di frequenti Je t'aime moi non plus fra Italia e Francia, come non cercare di rafforzare ‒ da autore o da lettore ‒ l'irriducibile fraternité che unisce questi due paesi così uguali pur se così diversi?

Maurizio Armondi si racconta

Blogger e scrittore italo-francese nato qualche anno fa nel capoluogo siciliano, dopo alcuni spostamenti nella patria di Alessandro Manzoni e in quella di Victor Hugo risiedo attualmente in una Costa Azzurra ben diversa da quella famosa per ville, yacht ed altri lussi. La mia Côte è, l'assicuro, molto meno ricca e assolutamente più normale, pur se ugualmente meritevole di essere raccontata. Io lo faccio in francese, "ai miei tempi" maggioritariamente insegnato fin dalla scuola media (la mia era una succursale della "Francesco Vivona", a due passi dal Teatro Massimo). Lingua diplomatica per eccellenza, figurava addirittura nella patente di guida italiana il cui "sottotitolo" era "Permis de conduire". Per quel che mi riguarda l'avevo approfondita presso l'ottimo Centre Culturel Français di Via Libertà a Palermo, amata e contraddittoria città da cui partivamo ogni tanto in famiglia per destinazioni che richiedevano lunghi viaggi. Australia, Messico, Maldive? No, i treni delle Ferrovie dello Stato ci conducevano in economia nelle più importanti città italiane con, una volta, un salto fino a Nizza (Garibaldi!) dove un giorno avrei preso casa. Da diversi anni scrivo sui blog "Ma maison sur la Côte d'Azur" (che è anche il titolo del mio primo romanzo) e "Nissitalie". Vi racconto - nella lingua di Molière - cose del Bel Paese e della Douce France : ma da espatriato "normale" oltre che innamorato di una certa Italia e di una certa Francia certamente care anche a voi. Mi permetto di segnalare ai vostri lettori il mio ultimo lavoro (questa volta in italiano) "Le mie case in Costa Azzurra... e altrove" : «racconto sincero e quasi vero» disponibile gratuitamente in rete come il mio secondo romanzo "Vert Blanc Rouge d'Azur" e, come precisato nel comunicato proposto qui di seguito, dal titolo naturalmente autoironico.