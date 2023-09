Le Madonie alla Mostra internazionale d'Arte cinematografica la Biennale di Venezia con "Il sonno dei giganti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Le Madonie alla 80 Mostra internazionale d'Arte cinematografica la Biennale di Venezia con "Il sonno dei giganti". “Il Sonno dei Giganti”, film girato a Petralia Sottana e diretto dal regista Luigi Parisi, è stato proiettato al Forum Fedic (Federazione Italiana dei Cine Club) presso lo Spazio Venice Production Bridge dell’Hotel Excelsior. FEDIC SCUOLA è, infatti, la sezione che promuove il concorso rivolto a tutti gli istituti scolastici e a singoli studenti, su tematiche relative non solo alla salvaguardia dell’ambiente, legalità, diritti e impegno sociale ma anche su argomenti legati a intercultura, integrazione e cittadinanza consapevole. Presentato a Petralia Sottana, Comune dell’Ente Parco delle Madonie durante la Notte Bianca del Cinema, il trailer ha ricevuto l’applauso del pubblico per i suoi contenuti e un ampio e accreditato riconoscimento, a livello nazionale. Le Madonie, infatti, conservano per tradizione, una lunga storia cinematografica, oltre che illustre personalità cinematografiche. Il trailer, dice il Commissario dell’Ente Parco - Salvatore Caltagirone, offre uno scenario suggestivo e coinvolgente del paesaggio naturale e, al tempo stesso riesce magicamente, attraverso la bravura dei protagonisti e la creatività del regista, a produrre forti momenti di suspense nello spettatore. La sorpresa, alla fine, è comunque assicurata e lo spettacolo garantito. Il trailer, rappresenta, conclude, il risultato vincente di Enti ed Istituzioni che, ostinatamente perseguono un obiettivo comune, il cui intento è quello di coinvolgere tutte le parti nel proprio ruolo di “attore” e portatori d’interessi del territorio del Parco.