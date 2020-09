Spettacolo musicale senza autorizzazione e clienti in pista senza mascherina, chiuso pub

La pubblicità sui social ha attirato 200 persone a uno spettacolo musicale che si è svolto sabato all'interno del locale "Le Candele" di via Faraone, zona via Lanza di Scalea, ma la polizia ha accertato che tra i presenti quasi nessuno indossava la mascherina e sono scattate sanzioni.

"All’evento - si legge in una nota della Questura - erano presenti circa 200 persone, la quasi totalità delle quali non indossava la mascherina, così come previsto dalla normativa per il contenimento del contagio da Covid-19. Nell’immediato, al gestore è stata notificata una sanzione amministrativa con sospensione dell’attività della durata di 5 giorni. Inoltre, lo stesso titolare è stato segnalato all’autorità giudiziaria per avere organizzato abusivamente lo spettacolo musicale senza essere in possesso della prescritta licenza del questore e dell’agibilità".

I controlli sono stati effettuati dagli agenti della divisione di polizia amministrativa e sociale nell'ambito degli interventi per il rispetto della normativa anticovid, per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica all’interno degli esercizi di pubblico spettacolo e discoteche.