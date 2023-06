Lavoro nero nei cantieri edili, Filca Cisl: "Si potenzino i controlli in vista del Pnrr"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Esprimiamo un plauso al Nucleo operativo del gruppo carabinieri tutela lavoro di Palermo coadiuvato dall’Arma territoriale che, con la loro attività investigativa, ha permesso di smascherare imprenditori che pensano di arricchirsi sulla pelle dei lavoratori, trascurando quelle che sono le regole essenziali di sicurezza e tutela nei cantieri".

Lo lo dicono in una nota congiunta il segretario regionale della Filca Cisl Sicilia, Paolo D'Anca e il segretario della Filca Cisl Palermo Trapani, Francesco Danese, che aggiungono: "Da tempo ormai ribadiamo l'importanza dei corsi di formazione e l'urgenza di infondere sempre più una cultura della prevenzione e della sensibilizzazione sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro. Oggi più che mai, di fronte anche alla crescita occupazionale che si prevede con l'arrivo delle enormi risorse previste con il Pnrr, si rende necessario e urgente potenziare i controlli nelle imprese per isolare le mele marce e prevedere anche delle black list nei confronti di quelle imprese che non rispettano le regole perché questa concorrenza sleale e disonesta non è assolutamente accettabile nei confronti invece di quelle imprese sane che investono risorse e professionalità sul fronte della sicurezza sui luoghi di lavoro".

"Ci auguriamo che non si abbassi la guardia sul fronte dei controlli e che scatti un risveglio delle coscienze a tutela dei lavoratori che oggi più che mai devono rivendicare i propri diritti e non possono sottostare a queste inaccettabili condizioni lavorative", concludono.