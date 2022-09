Lavoro, Martorana: "Correttivi al reddito di cittadinanza già apportati, occorre verificarne gli effetti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Non condivido che i giovani siciliani vengano rappresentati dal candidato presidente del centrodestra come coloro che “aspettano l’assegno” e “non fanno nulla”, ha detto Cettina Martorana, ex assessore alle Attività economiche del Comune di Palermo e scelta da Caterina Chinnici come candidata indipendente nella lista del Partito democratico alle prossime elezioni per il rinnovo dell'Assemblea Regionale Siciliana, commentando l'intervista su Libero rilasciata oggi dal candidato governatore di centrodestra. "Si tratta - ha aggiunto - di una rappresentazione fuorviante ed estremamente parziale perché non tiene conto del grande impegno e della voglia di fare impresa di migliaia di giovani siciliani che, tra mille difficoltà, cercano di accedere ai fondi di Resto al Sud, creano start-up, migliorando il nostro territorio". Secondo Martorana "bisogna mettere in campo politiche attive per creare progetti concreti al fine di utilizzare al meglio i fondi europei, trasformarli in crescita equa della comunità, eliminare ogni forma di sfruttamento sul lavoro, utilizzare forme di lavoro come il southworking e lo smartworking. Il reddito di cittadinanza è una misura importante che ha evitato, in questi anni segnati dalla crisi pandemica, lo scoppio di una vera e propria emergenza sociale. Alcune modifiche che hanno migliorato questa misura sono già state apportate a cominciare dall'inizio di quest'anno, ora occorre verificare se questi correttivi siano sufficienti ad evitare utilizzi impropri e disincentivazioni nell'ingresso del mondo del lavoro”.