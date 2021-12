"Il lavoro dell’associazione rotariana Francesca Morvillo onlus non conosce sosta"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

È un’emergenza continua quella che si registra a Palermo sul fronte dei bisogni agli anziani, ai senza tetto, agli immigrati e agli ultimi. E anche per chi gestisce l’accoglienza le necessità sono diventate più urgenti. Proprio per questo motivo il Rotary Club Palermo Montepellegrino, presieduta da Antonio Fundarò, ha voluto far dono, grazie ad un sostanzioso impegno personale del socio e tesoriere del club Emanuele Di Bartolo, di presidi sanitari per adulti inabili e anziani all’Associazione Rotariana Francesca Morvillo ONLUS. Il Rotary Club Palermo Montepellegrino, impegnato da luglio in questo percorso di servizio di prossimità, costante e visibile, rinnova il suo appello a chi può dare una mano all’accoglienza donando abiti e prodotti necessari per la sopravvivenza.

«Ogni giorno conosciamo e ci confrontiamo con uomini, donne e bambini, famiglie e singoli, che ci chiedono maggiori attenzioni in vista di un nuovo viaggio, di una vecchiaia serena o di un nuovo programma di vita. Sono persone spaventate e affaticate, ma ancora speranzose in un futuro incerto tutto da ricostruire» conclude Antonio Fundarò. «Un abito o un pannolone sono semplici oggetti che, donati a loro, si trasformano in un grande gesto di solidarietà che li aiuterà non solo nella cura del fisico ma anche dell’anima, permettendo loro di riacquisire una dignità che altri, nel loro viaggio fin qui, hanno tentato di calpestare» ha concluso Emanuele Di Bartolo artefice di questo servizio di prossimità ai bisognosi.