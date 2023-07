Lavoro nei campi e nei cantieri edili, l'sos dei sindacati: "Sia vietato nelle ore più calde per tutta l'estate"

Cgil, Flai e Fillea siciliane chiedono al governo regionale di vietare fino al 31 agosto il lavoro nei campi e nei cantieri edili dalle 12.30 alle 16, cioè nelle ore più calde della giornata.

Nella nota inviata al presidente della regione e agli assessori all’agricoltura e alle infrastrutture, Francesco Lucchesi (Cgil), Tonino Russo (Flai) e Giovanni Pistorio (Fillea) sottolineano quanto "la gravosità di questi lavori unita alle temperature proibitive di questa estate e all’impossibilità durante l’attività di stare al riparo, mettono in serio pericolo la salute, se non addirittura la vita dei braccianti e degli edili. Si tratta peraltro di settori ad alto tasso di sfruttamento - sottolineano - per i quali è opportuno introdurre il divieto”.

Il comitato per la salute e la sicurezza sul lavoro, riunitosi ieri, ha diffuso un vademecum contro i rischi da alte temperature. “Fatto importante - sostiene il sindacato - ma non sufficiente”.