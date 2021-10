Sedicimila piante, panchine e cestini: al via la riqualificazione delle aree verdi comunali

Nuovi arredi, più alberi nelle zone verdi della città: villette comunali e aree sgambatura cani. Sono iniziati i lavori previsti nell'ambito del progetto "Papa 188", elaborato dal settore Verde del Comune e affidato alla Reset. L'iniziativa prevede l'acquisto e la collocazione di 16.000 piante, di cui circa 2.000 alberi; la fornitura di arredi come giochi, panchine, cestini e cancelletti; il ripristino delle pavimentazioni rovinate.

Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori per la collocazione di panchine e cestini in piazza Don Bosco e nella villetta Smith e sono in corso gli interventi presso la Villa Giraffa, largo Medaglie d'oro e Villetta Trabucco. Qui questa mattina si sono recati il vicesindaco Fabio Giambrone e l'assessore al Verde Sergio Marino. Presenti anche il consigliere comunale Massimo Giaconia, il consigliere di circoscrizione Roberto Li Muli e il presidente della Reset, Antonio Pensabene.

"Siamo compiaciuti dell'avvio dei lavori di un progetto di grande rilievo per la riqualificazione delle aree verdi e delle strade della città, che interessa tutti i quartieri e che è interamente gestito dal settore Verde Vivibilità del Comune e realizzato dalla nostra partecipata Reset - dicono Giambrone e Marino -. Si interviene in diverse aree importanti come ad esempio il Parco Tindari, la via Paladini e la via Hardouin all'Addaura con un progetto di largo respiro che ha unito e messo a frutto competenze diverse, tutte unite da una grande passione e amore per la città".

Il progetto prevede anche interventi nelle ville storiche e nelle rotatorie e svincoli di via Oreto, Bonagia, Calatafimi, Pitrè, viale Lazio e via Belgio. Tre le aree sgambatura cani, via Guglielmo il Buono, Parco Tindari e via Lanza di Scalea.