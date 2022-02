Torna la luce a Villa Costa, riacceso l'impianto d'illuminazione esterna

Torna la luce a Villa Costa. Un primo passo verso la riapertura del "polmone verde" dove da ieri sono al lavoro le maestranze di Amg, Coime, Reset e Ville e Giardini con l'obiettivo di restituire lo spazio abbandonato da tempo alla cittadinanza. "I tecnici sono riusiciti a recuperare l'impianto d’illuminazione estena - dichiara il vicepresidente Domenico Macchiarella - mentre sono al lavoro per tentate di ripristinare quello interno preso di mira dai vandali".

L'obiettivo è riaprire a marzo, come annunciato tempo fa dagli assessori Fabio Giambrone (Decoro urbano) e Sergio Marino (Verde). Lo spazio verde di fondo Terrasi - che si trova fra viale Lazio, viale Campania, via Empedocle Restivo e via Brigata Verona - ha ospitato fino al 2018 il Costes: un caffè letterario divenuto con il tempo un punto di riferimento per la movida. Il mancato rinnovo della concessione ha fatto sì che la struttura venisse pian piano abbandonata e presa di mira dai vandali; mentre il giardino è rimasto aperto solamente qualche giorno a settimana. Tutto ciò prima della chiusura definitiva, scattata al termine del lockdown del 2020.

Dall'aprile dello scorso anno, sulla spinta del comitato cittadino Villa Costa (che ha raccolto 2.500 firme per chiedere la riapertura), sono iniziati i lavori di sistemazione dell'area ad opera degli operai di Reset e Coime. Lavori che sono stati rallentati dall'emergenza Covid e dal maltempo. Tra le opere previste c'è anche il ripristino dei giochi - attualmente fuori uso (foto) - che si trovano nel roseto di viale Campania.

La speranza adesso è che si arrivi il prima possibile alla riapertura e, a differenza del passato, villa Costa non venga più abbandonata e bersagliata dai vandali. Intanto la villa ora è illuminata anche di sera.