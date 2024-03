Viale Regione, al via la sostituzione delle barriere di sicurezza: lavori anche di notte per ridurre i disagi

Al via mercoledì i lavori per la sostituzione e il ripristino delle barriere di sicurezza deteriorate di viale Regione Siciliana. Lo rende noto l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Totò Orlando, specificando che s'interverrà "su entrambi i lati della carreggiata, in tutti e due i sensi di marcia, e anche nelle corsie laterali". L’intervento, che durerà tre mesi, sarà eseguito dalla ditta Tecnoroads di Terrasini, che si è aggiudicata una gara d'appalto con base di 200 mila euro.

I lavori, che saranno svolti prevalentemente di notte, interesseranno il tratto compreso fra l’ingresso dell’autostrada A19 in direzione Palermo-Catania/Messina, sino all’ingresso dell’autostrada A29, direzione Palermo-Trapani. L'obiettivo è di ridurre al minimo l'impatto sul traffico.

"Il progetto - spiega l'assessore Orlando - si configura come un'opera di manutenzione necessaria per la messa in sicurezza di un’arteria stradale fondamentale per la città di Palermo e costituisce un ulteriore impegno dell’amministrazione sul tema di riqualificazione delle strade".