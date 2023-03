Lavori a Valdesi, traffico impazzito fino in viale Strasburgo: "Nelle ore di punta servono i vigili"

Un "tappeto" di macchine da Valdesi fino in viale Strasburgo. Traffico in tilt dopo la chiusura del tratto di viale Margherita di Savoia che va da viale Venere all'incrocio con via Mater Dolorosa.

Per consentire i lavori al nuovo impianto di illuminazione il Comune ha istituito il doppio senso di circolazione nella carreggiata rimasta aperta: una rivoluzione della viabilità che "sta creando notevoli disagi ai cittadini che devono raggiugere il posto di lavoro o accompagnare i propri figli a scuola". A dirlo è il vicepresidente del Consiglio comunale, Pino Mancuso, che ha chiesto al comandante della polizia municipale "la presenza dei vigili urbani, soprattutto nelle ore di punta, fino ad ultimazione dei lavori".

Ieri il sindaco Roberto Lagalla aveva tranquillizzato i residenti di Mondello: "Metteremo in campo tutte le possibili soluzioni e alternative per non gravare sugli spostamenti degli automobilisti e sulla vivibilità della borgata marinara". E, nel bilancio del primo giorno di istituzione del doppio senso di marcia in viale Margherita di Savoia, aveva sottolineato "i buoni risultati prodotti in termini di circolazione dei veicoli".

Stamattina però la situazione è andata diversamente: "Stamattina alle 7,30 era un disastro - scrive Raffaele Tranchina nel gruppo Facebook Insieme per Mondello - nessun vigile presente. Forse non si è capita bene la portata del traffico: il semaforo via Mater Dolorosa va gestito manualmente per evitare code chilometriche. Provvedimento da rivedere immediatamente". Rosy Di Cara rincara la dose: "Da tre giorni non se ne può più. Ieri pomeriggio ho impiegato mezz'ora da viale Venere a via Mater Dolorosa".