Lavori in viale Margherita di Savoia, il sindaco assicura: "Opere concluse prima dell'estate"

Non solo gli scavi per il nuovo impianto di illuminazione lungo viale Margherita di Savoia, ma anche la potatura degli alberi. Sono giorni di intensa attività a Mondello e dintorni. Qualcuno ha storto il naso sul fatto che l'intervento sia stato programmato con l'inizio della primavera e a ridosso della bella stagione, che porterà un aumento del flusso veicolare verso la borgata marinara. Ma il sindaco Roberto Lagalla garantisce "le maestranze saranno all’opera anche tutti i sabati, in modo da concludere i lavori nei tempi e in largo anticipo rispetto alla stagione estiva".

Da oggi è entrata in vigore l'ordinanza che prevede il doppio senso di marcia lungo la discesa di Valdesi, tra via Mater Dolorosa e viale Venere, mentre sull'altra carreggiata sono in corso i lavori che porteranno all'installazione dei nuovi punti luce. "I lavori per il nuovo impianto di illuminazione lungo viale Margherita di Savoia, a Mondello - spiega Lagalla - rappresentano un importante investimento che punta alla rigenerazione urbana e alla sicurezza di quest’area della città. Era necessario far partire i lavori adesso per non perdere preziose risorse provenienti da finanziamenti europei".

Il primo cittadino aggiunge: "Contestualmente, si sta approfittando per far intervenire Reset e Ville e Giardini sulle potature degli alberi. L’amministrazione comunale è al lavoro per scongiurare tutte le preoccupazioni della borgata marinara e il primo giorno di istituzione del doppio senso di marcia in viale Margherita di Savoia ha prodotto buoni risultati in termini di circolazione dei veicoli, a testimonianza di come, durante lo svolgimento dell’opera, metteremo in campo tutte le possibili soluzioni e alternative per non gravare sugli spostamenti degli automobilisti e sulla vivibilità di Mondello".